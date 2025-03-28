Стало известно, сколько казахстанцев находится в Таиланде

В фонде "Туристік Қамқор" рассказали, сколько туристов из Казахстана сейчас находится в Таиланде и обращались ли они за помощью, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается на странице "Туристік Қамқор" в Instagram, на сегодня в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры.

Также в сообщении отмечается, что ситуация на курортах Андаманского моря (Пхукет, Као Лак, Краби) и Сиамского залива (Паттайя, Хуа Хин, Районг, Ко Чанг и остров Самуи) стабильная, толчков не было.

"​В аэропорту Бангкока временно были приостановлены взлеты и посадки, сейчас аэропорт возобновил работу", - говорят в Фонде.

Представитель "Туристік Қамқор" в разговоре с корреспондентом NUR.KZ заявила, что от туристов не поступало обращений об экстренном вывозе. Также не обращались казахстанцы, которые еще не успели вылететь на отдых, за отменой тура.

Что касается находящихся там порядка 4,5 тысяч казахстанских туристов - они находятся не в Бангкоке, а в других регионах. В столице Таиланда наших соотечественников нет, говорят в Фонде. При этом в "Туристік Қамқор" подчеркивают, что речь не идет о тех путешественниках, кто отправился в Таиланд самостоятельно.

К слову, обратиться за помощью казахстанцы, оказавшиеся в трудной ситуации за границей, могут через приложение "Туристік Қамқор" - "Туркод".

Мы также обратились в МИД РК за комментарием по текущей ситуации. Там сообщили, что, согласно информации Посольства Казахстана в Таиланде, каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников, находящихся в этой стране, не поступало.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, во многих зданиях начали проводить эвакуацию.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео.

Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.