Разрушительные землетрясения в Таиланде и Мьянме: подсчитано, сколько всего было толчков

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков, передает NUR.KZ.

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По данным отдела по наблюдению за землетрясениями Метеорологического департамента Таиланда, которые публикуют в X, зафиксировано уже 37 афтершоков. Последний из них зафиксирован чуть 10 меньше минут назад (на момент публикации) .

Отметим, что время появления отчетов об афтершоках разнится. Иногда сообщения публикуют раз в час, а иногда новые толчки фиксируют примерно каждые 20 минут. Судя по указанным данным, магнитуда афтершоков постепенно снижается, в последнем отчете указана магнитуда 2,6 - 2,8.

Напомним, что после первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Банкгок также объявили чрезвычайной зоной.

По последним данным, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения, заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы. Кроме того, в Бангкоке не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

На данный момент официально известно, что в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры.

А в МИДе сослались на информацию посольства Казахстана в Таиланде, в котором указано, что каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников не поступало.