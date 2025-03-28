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Разрушительные землетрясения в Таиланде и Мьянме: подсчитано, сколько всего было толчков

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Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Спасатели около разрушенного здания. Фото: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков, передает NUR.KZ.

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По данным отдела по наблюдению за землетрясениями Метеорологического департамента Таиланда, которые публикуют в X, зафиксировано уже 37 афтершоков. Последний из них зафиксирован чуть 10 меньше минут назад (на момент публикации) .

Отметим, что время появления отчетов об афтершоках разнится. Иногда сообщения публикуют раз в час, а иногда новые толчки фиксируют примерно каждые 20 минут. Судя по указанным данным, магнитуда афтершоков постепенно снижается, в последнем отчете указана магнитуда 2,6 - 2,8.

Напомним, что после первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Банкгок также объявили чрезвычайной зоной.

По последним данным, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения, заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы. Кроме того, в Бангкоке не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

На данный момент официально известно, что в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры.

А в МИДе сослались на информацию посольства Казахстана в Таиланде, в котором указано, что каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников не поступало.

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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231415-razrushitelnye-zemletryaseniya-v-tailande-i-myanme-podschitano-skolko-vsego-bylo-tolchkov/