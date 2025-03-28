Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Повторное землетрясение произошло в Таиланде

Опубликовано:

Машины после землетрясения в Мьянме
Машины после землетрясения в Мьянме: SAI AUNG MAIN/AFP via Getty Images)

В Таиланде произошло второе землетрясение магнитудой 6,4, оно произошло через 12 минут после землетрясения магнитудой 7,9, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Свежая публикация по теме:
Не работает метро и пробки на дорогах: что происходит в Бангкоке после землетрясения

По данным сейсмологов, после землетрясения в Мьянме магнитудой 7,9 последовало повторное землетрясение (афтершок) магнитудой 6,4.

Отмечается, что подземные толчки произошли в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Позже выяснилось, что под завалами оказались 40 человек.

Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

После этого аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Землетрясение в Юго-Восточной Азии
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231273-povtornoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-bangkoke/