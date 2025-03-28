Повторное землетрясение произошло в Таиланде

В Таиланде произошло второе землетрясение магнитудой 6,4, оно произошло через 12 минут после землетрясения магнитудой 7,9, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

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По данным сейсмологов, после землетрясения в Мьянме магнитудой 7,9 последовало повторное землетрясение (афтершок) магнитудой 6,4.

Отмечается, что подземные толчки произошли в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Позже выяснилось, что под завалами оказались 40 человек.

Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

После этого аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения.