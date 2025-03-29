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Еще одно землетрясение произошло в Мьянме

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Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения 28 марта. Фото: facebook.com/fsd.gov.mm

29 марта в Мьянме произошло еще одно землетрясение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает NUR.KZ.

Толчок магнитудой 5,1 был зафиксирован в двух километрах от столицы страны Нейпьидо на глубине 10 километров.

Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.

После первоначального землетрясения в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. В результате в стране объявили режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, достигло 1002 человека. Еще 2376 человек пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231526-eshche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-v-myanme/