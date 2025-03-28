Власти объявили Бангкок зоной чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Таиланда объявила столицу страны Бангкок зоной чрезвычайной ситуации после мощного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручила Министерству внутренних дел немедленно объявить Бангкок чрезвычайной зоной и уведомить об этом провинции по всей стране.

Отмечается, что данная мера позволит немедленно оказать государственную помощь в случае необходимости, сообщили в канцелярии правительства.

"Премьер-министр немедленно возвращается в Бангкок и настоятельно призывает общественность избегать высотных зданий, пользоваться только лестницами и сохранять спокойствие. Все правительственные учреждения были проинформированы, а школам было поручено отправлять детей домой пораньше", - сказано в сообщении.

Кроме того, правительство предупредило, что в течение следующих 24 часов могут произойти новые подземные толчки. Напомним, что после первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4.

Напомним, Мьянма также объявила режим ЧП из-за землетрясения магнитудой 7,7 - чрезвычайное положение объявлено в нескольких пострадавших регионах страны. Кроме того, землетрясение коснулось и Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.

По последним данным, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения, заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы. Кроме того, в Бангкоке не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

Отметим, что в казахстанских авиакомпаниях Air Astana и SCAT рассказали, есть ли задержки рейсов в Таиланд и обратно в связи с произошедшим в Юго-Восточной Азии землетрясением.