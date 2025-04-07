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О новых мощных землетрясениях в Азии предупредили сейсмологи Китая

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Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Жители Мьянмы около разрушенного здания. Фото: Sai Aung Main/AFP via Getty Images

Группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. По данным специалистов, их магнитуда может достигнуть 8.

По информации South China Morning Post, исследование предупреждает о повышении риска землетрясений магнитудой 8 в Китае и соседних регионах.

"Пока мир оправляется от последствий землетрясения в Мьянме, сейсмологи предупреждают, что существует повышенная опасность дальнейших катастроф. За несколько дней до разрушительного землетрясения магнитудой 7,9 в Мьянме, в результате которого были разрушены здания и погибли тысячи людей, группа китайских сейсмологов опубликовала исследование, предупреждающее о повышенном риске таких катастроф в этом районе" - пишет издание.

Сейсмологи предсказали, что землетрясение 28 марта не станет последним подобным инцидентом, поскольку их исследование указывает на то, что в настоящее время существует более высокий риск катастрофических землетрясений в Китае и соседних регионах.

Как уточняет РБК, сейсмологи проанализировали сейсмические данные примерно за 150 лет - 1879 года по сегодняшний день, и выявили шесть основных периодов, когда в Китае и прилегающих регионах могут произойти землетрясения.

По словам специалистов, каждый из таких периодов коррелирует со сдвигами скорости вращения Земли, измеряемыми через изменения продолжительности суток и соответствующими перестройками тектонического напряжения.

По их мнению, в настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода.

Напомним, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков. 30 марта власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений, позже число жертв возросло до 2719 человек, еще более 4512 пострадали.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране национальный траур после разрушительного землетрясения. А на прошлой неделе число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек.

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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233599-o-novyh-moshchnyh-zemletryaseniyah-v-azii-predupredili-seysmologi-kitaya/