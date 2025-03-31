Трамп ответил, находятся ли его отношения с Путиным на своей "низшей точке"

Дональд Трамп заявил о том, что недавно разозлился на Владимира Путина из-за его слов об Украине, однако сейчас отношения двух лидеров не находятся на своей "низшей точке".

Американский президент ответил на вопрос The Guardian касательно нынешнего состояния его отношений с Путиным - журналисты поинтересовались, не упали ли они до "низшей точки".

Трамп ответил отрицательно.

"Нет, я так не думаю", - заявил политик.

Однако Трамп также добавил, что вряд ли Путин откажется от своих слов, которые разозлили его.

"Я не думаю, что он собирается отказаться от своих слов... Я был разочарован в определенном смысле. Некоторые вещи, которые он сказал за последние день или два, связанные с Зеленским... Он должен был заключить с ним сделку, независимо от того, нравится он вам или не нравится. Так что мне это не понравилось", - сказал президент США.

Он добавил, что не желает вводить вторичные пошлины против России, однако сделал такое предупреждение.

Отметим, что в интервью NBC Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп заявил о прогрессе в достижении урегулирования в Украине, однако указал на то, что между Россией и Украиной присутствует недоброжелательность.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление и провести президентские выборы.

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.

Накануне Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах.

Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать соглашение о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.

Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

Добавим, то некоторые подробности переговоров ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Позже Владимир Зеленский заявил, что власти РФ намеренно исказили условия соглашения о перемирии на Черном море, заключенном на переговорах в Эр-Рияде.