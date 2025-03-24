Переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде. Что об этом известно

В Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

От этого раунда переговоров вряд ли стоит ждать каких-то прорывных заявлений: Владимир Зеленский говорит о "техническом" характере встречи, а Россия отправила в Саудовскую Аравию чиновников не самого высокого ранга.

Переговоры стартовали в воскресенье: американская делегация встретилась с украинской. Сегодня утром начался второй этап - российско-американская встреча.

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на прошлой неделе довольно подробно рассказал о формате предстоящих переговоров.

"Будут проходить непрямые дискуссии. Одна группа будет в этой комнате, а другая - в другой. И они будут заниматься переговорами - это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех", - сказал Келлог.

Этот формат подтвердил и президент Украины. После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявил, что никаких прямых контактов с российского стороной не планируется.

"Будут технические наши команды, я так понимаю, структура такая, что встреча будет Украины с Америкой. А потом Америка с Россией. Или это будут параллельные такие встречи в одной стране на одну тематику", - сказал Зеленский.

Переговоры в воскресенье не станут последними для Украины на этом этапе: украинская делегация не покинула после этого Саудовскую Аравию и ожидает результатов встречи Москвы и Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал "Рада".

Что обсуждается

И США, и Украина подчеркивают, что переговоры будут техническими. Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что главная тема, как и прежде - это прекращение огня.

"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, достигнутого президентом Трампом с Россией", - написал Уолтц в соцсети X, рассказывая об итогах своего телефонного разговора с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым.

Накануне глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров рассказал о переговорах только в самых общих чертах. "Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере", - заявил Умеров в соцсети Х

"Разговор достаточно полезный. Работа делегаций продолжается", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве на прошлой неделе подчеркивали технический характер переговоров. Спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что делегации будут обсуждать "модальность прекращения огня". Во время встречи с США представители Украины будут обсуждать возможные объекты энергетической и критической инфраструктуры, атак на которые обе стороны хотели бы избежать, уточнил Тихий.

Еще один спецпредставитель президента США, Стивен Уиткофф, в интервью телеканалу Fox News упомянул помимо энергетической инфраструктуры и цели в акватории Черного моря. "Я думаю, что оба этих вопроса уже согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это".

Об этом же говорил в интервью CBS cоветник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, США рассчитывают достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, чтобы Россия и Украина могли нормализовать торговлю зерном и топливом.

Второй важный вопрос, по словам Уолтца - это замораживание линий фронта "там, где они есть в данный момент". "И затем, конечно, будут обсуждаться более широко детали постоянного и прочного мира, то, что украинцы называют гарантиями безопасности", - заявил Уолтц в эфире CBS.

Наконец, Владимир Зеленский после разговора с Трампом говорил, что Киев составляет список объектов, не подлежащих ударам. В этот список могут войти не только объекты энергетической инфраструктуры, но также порты и железнодорожная сеть.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что на переговорах между США и Россией в числе прочего будет обсуждаться возобновление так называемой "черноморской инициативы", предполагавшей поставки украинского зерна через Черное море. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кто будет вести переговоры

Со стороны США особенных сюрпризов в составе делегации нет. Стивен Уиткофф рассказывал Fox News, что в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, Кит Келлог назвал и одно новое имя для этого формата - по словам спецпосланника, на переговоры полетит директор планирования политики США Майкл Антон.

Майкл Антон - известная фигура в американской политике. Он был спичрайтером бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, затем перешел в Совет национальной безопасности США - Антон работал пресс-секретарем Кондолизы Райс, возглавлявшей Совет до 2005 года. После этого в течение многих лет Майкл Антон был спичрайтером австралийского медиамагната Руперта Мэрдока. В 2017, во время первого президентского срока Трампа, он ненадолго вернулся на правительственную службу. А в 2025 году стал директором планирования политики в новой администрации Трампа.

Он также известен своими разнообразными увлечениями, не связанными с политикой. В начале 2000-х Антон написал (под прозрачным псевдонимом Николас Антонджаванни) книгу "Костюм: макиавеллиевский подход к мужскому стилю".

А в 2018 году он на один день вернулся на госслужбу - чтобы в качестве шеф-повара приготовить в Белом доме ужин для Трампа и Макрона.

Украинская делегация состоит из специалистов энергетического сектора и военных, сказал Би-би-си спикер МИД Георгий Тихий. Политического руководства стран на обсуждениях не будет, отметил он. В воскресенье, после первых встреч в Саудовской Аравии Владимир Зеленский также сообщил, что в его переговорную команду входят военные, дипломаты и представители Министерства энергетики.

Помимо министра обороны Украины Рустема Умерова, в состав делегации включен советник главы Офиса президента Павел Палиса, сообщал Sky News.

Они оба уже принимали участие в предыдущей встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

Наконец, объявила свой состав делегации и Россия. В Саудовскую Аравию отправились два не самых очевидных переговорщика: сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

75-летний Григорий Карасин - карьерный дипломат. Он начал работать в МИД еще в 1970-х, в советское время дослужился до советника посольства в Великобритании. Затем Карасин стал занимать руководящие посты. С 1993 по 1996 годы он работал пресс-секретарем МИД, а во второй половине десятилетия был заместителем министра - сначала Евгения Примакова, потом Игоря Иванова. После этого он провел пять лет послом в Лондоне, а с 2005 по 2019 год занимал пост статс-секретаря - замминистра иностранных дел. Наконец, в 2019 году он оставил дипломатическую службу и стал членом Совета Федерации.

С 2022 года Карасин находился по санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины за одобрения полномасштабного вторжения в Украину и ратификацию аннексии украинских регионов. В своих последних интервью Карасин последовательно придерживался антизападной позиции: например, обвинял США в развале СССР, а первого российского главу МИД Андрея Козырева называл "послушной американцам фигурой" с "никчемной судьбой".

Впрочем, после телефонного разговора Трампа и Путина Карасин похвалил Белый дом за понимание российской позиции. Как считает Карасин, Вашингтон, в отличие от Европы, "осознает требования Москвы о прекращении принудительной мобилизации на Украине и остановке военной помощи Киеву для достижения перемирия".

Про интерес к Украине советника директора ФСБ Сергея Беседы писали еще в 2014 году. Тогда Беседа возглавлял Пятую службу ФСБ, курирующую зарубежное направление деятельности силового ведомства. В апреле 2014 года МИД Украины обратился с запросом в ФСБ с просьбой объяснить, что делал Сергей Беседа в Киеве 20-21 февраля. Именно в эти дни украинские силовики стали массово применять огнестрельное оружие против протестующих в центре Киева.

В апреле 2014 г., уже после свержения и бегства экс-президента Виктора Януковича, МИД Украины обратился в МИД России за помощью в расследовании беспорядков в Киеве и допроса генерала ФСБ Беседы. "Интерфакс" со ссылкой на источник в ФСБ сообщал, что Беседа действительно был в Киеве 20-21 февраля во время кульминации уличного противостояния, повлекшего свержение Януковича, где занимался организацией безопасности посольства и других учреждений России. Также источник "Интерфакса" сообщил, что генерал-полковник Беседа "запрашивался на встречу с Виктором Януковичем по этой теме, но принят не был". "Каких-либо других поручений в ходе его поездки в Киев С. Беседа не имел", - подчеркнули в ФСБ.

Именно Пятая служба ФСБ и ее руководитель Сергей Беседа отвечали за информацию, которая предоставлялась Путину перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году, писали "Важные истории" (издание признано в России "иноагентом"). Источники издания в спецслужбах говорили, что внутри ведомства и в российском руководстве не скрывали своего недовольство работой службы, предоставлявшей неверную информацию об Украине, которая привела к переоценке Москвой своих возможностей.

В 2022 году журналист Андрей Солдатов даже сообщал со ссылкой на свои источники об домашнем аресте Беседы и последующем переводе генерала ФСБ в СИЗО «Лефортово». Позже эта информация не подтвердилась.

В 2023 году руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов говорил о Сергее Беседе как о человеке, "который всегда приносил проблемы Украине". Буданов не стал уточнять, чем именно Беседа опасен, и лишь сказал, что тот занимался "активным операциями на территории Украины".

Сергей Беседа покинул пост главы Пятой службы ФСБ только в 2024 году и теперь занимает пост советника директора ФСБ.