Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде. Что об этом известно

Опубликовано:

Россия и США
Переговоры РФ и США. Иллюстративное фото: Vchal / Getty Images

В Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

От этого раунда переговоров вряд ли стоит ждать каких-то прорывных заявлений: Владимир Зеленский говорит о "техническом" характере встречи, а Россия отправила в Саудовскую Аравию чиновников не самого высокого ранга.

Переговоры стартовали в воскресенье: американская делегация встретилась с украинской. Сегодня утром начался второй этап - российско-американская встреча.

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на прошлой неделе довольно подробно рассказал о формате предстоящих переговоров.

"Будут проходить непрямые дискуссии. Одна группа будет в этой комнате, а другая - в другой. И они будут заниматься переговорами - это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех", - сказал Келлог.

Этот формат подтвердил и президент Украины. После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявил, что никаких прямых контактов с российского стороной не планируется.

"Будут технические наши команды, я так понимаю, структура такая, что встреча будет Украины с Америкой. А потом Америка с Россией. Или это будут параллельные такие встречи в одной стране на одну тематику", - сказал Зеленский.

Переговоры в воскресенье не станут последними для Украины на этом этапе: украинская делегация не покинула после этого Саудовскую Аравию и ожидает результатов встречи Москвы и Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал "Рада".

Что обсуждается

И США, и Украина подчеркивают, что переговоры будут техническими. Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что главная тема, как и прежде - это прекращение огня.

"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, достигнутого президентом Трампом с Россией", - написал Уолтц в соцсети X, рассказывая об итогах своего телефонного разговора с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым.

Накануне глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров рассказал о переговорах только в самых общих чертах. "Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере", - заявил Умеров в соцсети Х

"Разговор достаточно полезный. Работа делегаций продолжается", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве на прошлой неделе подчеркивали технический характер переговоров. Спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что делегации будут обсуждать "модальность прекращения огня". Во время встречи с США представители Украины будут обсуждать возможные объекты энергетической и критической инфраструктуры, атак на которые обе стороны хотели бы избежать, уточнил Тихий.

Еще один спецпредставитель президента США, Стивен Уиткофф, в интервью телеканалу Fox News упомянул помимо энергетической инфраструктуры и цели в акватории Черного моря. "Я думаю, что оба этих вопроса уже согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это".

Об этом же говорил в интервью CBS cоветник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, США рассчитывают достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, чтобы Россия и Украина могли нормализовать торговлю зерном и топливом.

Второй важный вопрос, по словам Уолтца - это замораживание линий фронта "там, где они есть в данный момент". "И затем, конечно, будут обсуждаться более широко детали постоянного и прочного мира, то, что украинцы называют гарантиями безопасности", - заявил Уолтц в эфире CBS.

Наконец, Владимир Зеленский после разговора с Трампом говорил, что Киев составляет список объектов, не подлежащих ударам. В этот список могут войти не только объекты энергетической инфраструктуры, но также порты и железнодорожная сеть.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что на переговорах между США и Россией в числе прочего будет обсуждаться возобновление так называемой "черноморской инициативы", предполагавшей поставки украинского зерна через Черное море. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кто будет вести переговоры

Со стороны США особенных сюрпризов в составе делегации нет. Стивен Уиткофф рассказывал Fox News, что в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, Кит Келлог назвал и одно новое имя для этого формата - по словам спецпосланника, на переговоры полетит директор планирования политики США Майкл Антон.

Майкл Антон - известная фигура в американской политике. Он был спичрайтером бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, затем перешел в Совет национальной безопасности США - Антон работал пресс-секретарем Кондолизы Райс, возглавлявшей Совет до 2005 года. После этого в течение многих лет Майкл Антон был спичрайтером австралийского медиамагната Руперта Мэрдока. В 2017, во время первого президентского срока Трампа, он ненадолго вернулся на правительственную службу. А в 2025 году стал директором планирования политики в новой администрации Трампа.

Он также известен своими разнообразными увлечениями, не связанными с политикой. В начале 2000-х Антон написал (под прозрачным псевдонимом Николас Антонджаванни) книгу "Костюм: макиавеллиевский подход к мужскому стилю".

А в 2018 году он на один день вернулся на госслужбу - чтобы в качестве шеф-повара приготовить в Белом доме ужин для Трампа и Макрона.

Украинская делегация состоит из специалистов энергетического сектора и военных, сказал Би-би-си спикер МИД Георгий Тихий. Политического руководства стран на обсуждениях не будет, отметил он. В воскресенье, после первых встреч в Саудовской Аравии Владимир Зеленский также сообщил, что в его переговорную команду входят военные, дипломаты и представители Министерства энергетики.

Помимо министра обороны Украины Рустема Умерова, в состав делегации включен советник главы Офиса президента Павел Палиса, сообщал Sky News.

Они оба уже принимали участие в предыдущей встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

Наконец, объявила свой состав делегации и Россия. В Саудовскую Аравию отправились два не самых очевидных переговорщика: сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

75-летний Григорий Карасин - карьерный дипломат. Он начал работать в МИД еще в 1970-х, в советское время дослужился до советника посольства в Великобритании. Затем Карасин стал занимать руководящие посты. С 1993 по 1996 годы он работал пресс-секретарем МИД, а во второй половине десятилетия был заместителем министра - сначала Евгения Примакова, потом Игоря Иванова. После этого он провел пять лет послом в Лондоне, а с 2005 по 2019 год занимал пост статс-секретаря - замминистра иностранных дел. Наконец, в 2019 году он оставил дипломатическую службу и стал членом Совета Федерации.

С 2022 года Карасин находился по санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины за одобрения полномасштабного вторжения в Украину и ратификацию аннексии украинских регионов. В своих последних интервью Карасин последовательно придерживался антизападной позиции: например, обвинял США в развале СССР, а первого российского главу МИД Андрея Козырева называл "послушной американцам фигурой" с "никчемной судьбой".

Впрочем, после телефонного разговора Трампа и Путина Карасин похвалил Белый дом за понимание российской позиции. Как считает Карасин, Вашингтон, в отличие от Европы, "осознает требования Москвы о прекращении принудительной мобилизации на Украине и остановке военной помощи Киеву для достижения перемирия".

Про интерес к Украине советника директора ФСБ Сергея Беседы писали еще в 2014 году. Тогда Беседа возглавлял Пятую службу ФСБ, курирующую зарубежное направление деятельности силового ведомства. В апреле 2014 года МИД Украины обратился с запросом в ФСБ с просьбой объяснить, что делал Сергей Беседа в Киеве 20-21 февраля. Именно в эти дни украинские силовики стали массово применять огнестрельное оружие против протестующих в центре Киева.

В апреле 2014 г., уже после свержения и бегства экс-президента Виктора Януковича, МИД Украины обратился в МИД России за помощью в расследовании беспорядков в Киеве и допроса генерала ФСБ Беседы. "Интерфакс" со ссылкой на источник в ФСБ сообщал, что Беседа действительно был в Киеве 20-21 февраля во время кульминации уличного противостояния, повлекшего свержение Януковича, где занимался организацией безопасности посольства и других учреждений России. Также источник "Интерфакса" сообщил, что генерал-полковник Беседа "запрашивался на встречу с Виктором Януковичем по этой теме, но принят не был". "Каких-либо других поручений в ходе его поездки в Киев С. Беседа не имел", - подчеркнули в ФСБ.

Именно Пятая служба ФСБ и ее руководитель Сергей Беседа отвечали за информацию, которая предоставлялась Путину перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году, писали "Важные истории" (издание признано в России "иноагентом"). Источники издания в спецслужбах говорили, что внутри ведомства и в российском руководстве не скрывали своего недовольство работой службы, предоставлявшей неверную информацию об Украине, которая привела к переоценке Москвой своих возможностей.

В 2022 году журналист Андрей Солдатов даже сообщал со ссылкой на свои источники об домашнем аресте Беседы и последующем переводе генерала ФСБ в СИЗО «Лефортово». Позже эта информация не подтвердилась.

В 2023 году руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов говорил о Сергее Беседе как о человеке, "который всегда приносил проблемы Украине". Буданов не стал уточнять, чем именно Беседа опасен, и лишь сказал, что тот занимался "активным операциями на территории Украины".

Сергей Беседа покинул пост главы Пятой службы ФСБ только в 2024 году и теперь занимает пост советника директора ФСБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230328-peregovory-ssha-s-rossiey-i-ukrainoy-v-er-riyade-chto-ob-etom-izvestno/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Советского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии «Крокус» год спустя: что происходит с одним из крупнейших в России дел о терроризме Бывший губернатор аннексированного Севастополя предстал перед судом в Лондоне