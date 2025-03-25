Лавров раскрыл некоторые подробности переговоров США и России в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" рассказал некоторые детали прошедших в Саудовской Аравии переговоров с представителями США.

Российские издания приводят некоторые выдержки Сергея Лаврова из интервью Первому каналу. Как пишет РБК, Лавров заявил, что США и Россия в первую очередь обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.

Он добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы "в более приемлемой для всех форме. При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые должны выражаться в виде "приказа Зеленскому из Вашингтона".

"Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому - прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить. Не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Как пишет Газета.ru со слов Лаврова, президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу сейчас докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Сегодня сообщалось, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Кроме того, в России сообщили, что переговоры в будущем продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

Добавим, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине. СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, накануне в Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним с