Россия и США согласовали энергообъекты, попадающие под мораторий на удары
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На переговорах в Саудовской Аравии Россия и США согласовали список энергообъектов, попадающих под мораторий на удары. ОБ этом заявили в Кремле, передает NUR.KZ.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля в Telegram-канале, российская и американская стороны в положительном, конструктивном ключе продолжают работу в рамках имеющихся контактов.
Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме:
- Нефтеперерабатывающие предприятия;
- Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- Атомные электростанции;
- Дамбы гидроэлектростанций.
В Кремле отметили, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и по взаимной договоренности может быть продлен.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.
Помимо этого на встрече был согласован еще один документ. Его обещали обнародовать в ближайшее время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230515-rossiya-i-ssha-soglasovali-energoobekty-popadayushchie-pod-moratoriy-na-udary/