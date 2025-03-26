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Белый дом выпустил заявление по переговорам США с Россией

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Белый дом
Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Белый дом опубликовал итоговое заявление по переговорам США с Россией в Саудовской Аравии - на встрече обсуждалось перемирие с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Белого дома.

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Переговоры проходили 23–25 марта в Эр-Рияде. Как сообщают в администрации Трампа, на встрече стороны договорились о следующем:

  1. США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
  2. США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.
  3. США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  4. США и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран в целях поддержки реализации энергетических и морских соглашений.
  5. Соединенные Штаты и Россия будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира.

При этом американская сторона напомнила о требовании президента США Дональда Трампа прекратить убийства с обеих сторон как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230521-belyy-dom-vypustil-zayavlenie-po-peregovoram-ssha-s-rossiey/