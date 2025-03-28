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Ввести временное управление в Украине предложил Путин

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Военный на улице Киева
Военный в Киеве. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Президент России Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление и провести президентские выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Такое мнение российский президент высказал во время рабочей поездки в Мурманскую область, где он встретился с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".

По словам главы РФ, практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

Путин допустил, что под эгидой ООН можно было бы обсудить с партнерами России, США, странами Европы возможность введения в Украине такого временного управления.

"А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует", - заявил Путин.

Напомним, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение легитимность нахождения Зеленского у власти. Он заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

К слову, провести выборы в Украине ранее призывал и Трамп. Он заявлял, что такая точка зрения исходит не от России, а от него самого и "многих других стран".

Зеленский, комментируя эти слова, отмечал, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения.

"После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - заявил он.

Однако на прошлой неделе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о согласии Киева провести выборы.

Добавим, что последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года - тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.

На официальном сайте президента Украины говорится, что глава государства избирается гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231136-vvesti-vremennoe-upravlenie-v-ukraine-predlozhil-putin/