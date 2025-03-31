"Будут бомбардировки, которых они еще не видели": Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адреса Ирана за отказ руководства страны от переговоров по ядерной программе, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как пишет издание, в небольшом телефонном интервью телеканалу Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными пошлинами, если тот не заключит сделку с Соединенными Штатами, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия.

"Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", — заявил глава США

По словам Трампа, официальные лица США и Ирана сейчас находятся на стадии обсуждения переговоров. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем заявлении в воскресенье, 30 марта, отверг прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе, что стало первым ответом Ирана на письмо Трампа, направленное верховному лидеру страны.

Напомним, в начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Позже власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако уже на следующий день президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

Ранее Русская служба BBC также писала, что Дональд Трамп затеял первую военную операцию своего второго президентского срока и выбрал целью Иран. Он распорядился бомбить хуситов в Йемене и пригрозил применить силу против их спонсора - Тегерана, если он продолжит поддерживать хуситов, а те не снимут морскую блокаду Красного моря - главной торговой артерии между Азией и Европой.