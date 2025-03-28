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Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию ситуации в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в достижении урегулирования в Украине, однако указал на то, что между Россией и Украиной присутствует недоброжелательность.

"Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность", - цитирует слова Дональда Трампа РИА Новости.

ТАСС пишет, что Трамп на брифинге в Белом доме также заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему предполагаемого приобретения Москвой оружия и боеприпасов у Пхеньяна и Тегерана.

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.

Накануне Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах.

Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать соглашение о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.

Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

Добавим, то некоторые подробности переговоров ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Позже Владимир Зеленский заявил, что власти РФ намеренно исказили условия соглашения о перемирии на Черном море, заключенном на переговорах в Эр-Рияде.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231460-tramp-zayavil-o-progresse-na-peregovorah-po-uregulirovaniyu-situacii-v-ukraine/