Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию ситуации в Украине
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в достижении урегулирования в Украине, однако указал на то, что между Россией и Украиной присутствует недоброжелательность.
"Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность", - цитирует слова Дональда Трампа РИА Новости.
ТАСС пишет, что Трамп на брифинге в Белом доме также заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему предполагаемого приобретения Москвой оружия и боеприпасов у Пхеньяна и Тегерана.
Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.
СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.
Накануне Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах.
Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать соглашение о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.
Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.
Добавим, то некоторые подробности переговоров ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Позже Владимир Зеленский заявил, что власти РФ намеренно исказили условия соглашения о перемирии на Черном море, заключенном на переговорах в Эр-Рияде.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231460-tramp-zayavil-o-progresse-na-peregovorah-po-uregulirovaniyu-situacii-v-ukraine/