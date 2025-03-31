"Есть методы": Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий срок, несмотря на то, что Конституция это запрещает, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Трамп заявил, что многие республиканцы хотят, чтобы он переизбирался на третий срок, однако сам Трамп, по его словам, считает, что еще рано для громких заявлений.

"Я сосредоточен на текущем моменте", — добавил Трамп.

На вопрос, хочет ли он остаться на новый срок, глава США ответил, что ему "нравится работать".

"Я не шучу, еще слишком рано об этом думать", — сказал Трамп, когда его попросили пояснить.

На вопрос о том, были ли ему представлены планы, позволяющие ему баллотироваться на третий срок, Трамп ответил: "Есть методы, с помощью которых это можно сделать".

Журналисты спросили о возможном сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост, а затем передаст эту роль Трампу. Трамп ответил, что "это один из методов, но есть и другие". Пояснять, какие это методы, Трамп отказался.

Телеканал поясняет, что Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

Отвечая на вопросы о переизбрании, Трамп сослался на результаты опросов, заявив, что "многие люди хотели бы, чтобы он остался на своем посту на третий срок".

Трамп ранее высказывался о своем намерении баллотироваться на третий срок, хотя республиканцы расценили эти комментарии как шутку или троллинг президента в адрес своих критиков.

CNN отмечает, что Стив Бэннон, бывший советник Трампа, предположил, что Трамп имеет право баллотироваться, поскольку в поправке говорится о двух сроках подряд.

Член Республиканской партии Энди Оглс уже внес в Палату представителей законопроект, который начнет длительный процесс корректировки текста 22-й поправки и позволит президенту, который занимает пост во второй раз, но не подряд, избираться на третий срок.

"Формулировка предложения Оглса исключит возможность выхода из отставки бывших президентов, занимавших пост два срока, таких как Барак Обама", - пишет издание.

Отмечается, что единственным президентом США, прослужившим более двух сроков, был Франклин Рузвельт. 22-я поправка была ратифицирована в 1951 году после его смерти.

Между тем президент и генеральный директор Центра правосудия Бреннана при юридической школе Нью-Йоркского университета Майкл Уолдман заявил, что у Трампа нет шансов остаться у власти.

"Это незаконно. У него нет никаких шансов. Это все, что можно сказать", — заявил Майкл Уолдман.

В материале отмечается, что по окончании своего второго срока в январе 2029 года Трамп станет старейшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США. На тот момент ему будет 82 года и 7 месяцев. Байден покинул пост главы государства в возрасте 82 года и 2 месяца.

Напомним, Трамп впервые занял пост президента США в 2016 году, победив в президентской гонке Хилари Клинтон. Однако в 2020 году ему не удалось победить, но поражение он не признал.

Во второй раз должность президента Трамп занял в январе этого года.