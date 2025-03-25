СМИ: Россия на переговорах с США потребовала передачи под контроль 4 областей Украины
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Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, передает NUR.KZ со ссылкой на The Moscow Times.
Как сообщила русская служба новостей издания, об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с позицией Кремля.
Россия намерена любой ценой закрепить над указанными областями контроль, сказал изданию чиновник, близкий к Кремлю.
"В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область", - сказал он.
По словам другого источника, действующего российского чиновника, Кремль надеется, что Вашингтон, возможно, даже окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска из оккупированных Россией регионов.
"Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек - всегда болезненная операция", - пояснил чиновник.
В качестве альтернативы Россия может попытаться захватить часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсон и Запорожье, продолжил собеседник.
"Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь", - цитирует издание собеседника.
Отмечается, что по состоянию на февраль российская армия держала под контролем 98,6% Луганской области, 62,6% - Донецкой, 71,9% - Запорожской и 69,3% - Херсонской. Причем в двух последних регионах военные не контролируют столицы - Запорожье и Херсон.
Также в публикации отмечают, что в Москве рассчитывают на то, что администрации Дональда Трампа не столь важно, какие именно территории отойдут Кремлю. Об этом сообщили два российских дипломата.
"Насколько я понимаю, Трамп хочет видеть современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину. Он не может просто так отдать Украину полностью. Но где именно будет проведена граница - для него это не так уж важно", - сказал один из них.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.
СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.
Как отмечала Русская служба Би-би-си, накануне в Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230385-smi-rossiya-na-peregovorah-s-ssha-potrebovala-peredachi-pod-kontrol-4-oblastey-ukrainy/