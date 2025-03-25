Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СМИ: Россия на переговорах с США потребовала передачи под контроль 4 областей Украины

Опубликовано:

Россия и США
Переговоры РФ и США. Иллюстративное фото: Vchal / Getty Images

Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, передает NUR.KZ со ссылкой на The Moscow Times.

Как сообщила русская служба новостей издания, об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с позицией Кремля.

Россия намерена любой ценой закрепить над указанными областями контроль, сказал изданию чиновник, близкий к Кремлю.

"В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область", - сказал он.

По словам другого источника, действующего российского чиновника, Кремль надеется, что Вашингтон, возможно, даже окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска из оккупированных Россией регионов.

"Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек - всегда болезненная операция", - пояснил чиновник.

В качестве альтернативы Россия может попытаться захватить часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсон и Запорожье, продолжил собеседник.

"Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь", - цитирует издание собеседника.

Отмечается, что по состоянию на февраль российская армия держала под контролем 98,6% Луганской области, 62,6% - Донецкой, 71,9% - Запорожской и 69,3% - Херсонской. Причем в двух последних регионах военные не контролируют столицы - Запорожье и Херсон.

Также в публикации отмечают, что в Москве рассчитывают на то, что администрации Дональда Трампа не столь важно, какие именно территории отойдут Кремлю. Об этом сообщили два российских дипломата.

"Насколько я понимаю, Трамп хочет видеть современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину. Он не может просто так отдать Украину полностью. Но где именно будет проведена граница - для него это не так уж важно", - сказал один из них.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, накануне в Эр-Рияде началась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230385-smi-rossiya-na-peregovorah-s-ssha-potrebovala-peredachi-pod-kontrol-4-oblastey-ukrainy/