Зеленский обвинил Россию в искажении условий перемирия на море

Владимир Зеленский заявил, что власти РФ намеренно исказили условия соглашения о перемирии на Черном море, заключенном на переговорах в Эр-Рияде, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

С такими словами президент Украины выступил в видеообращении к украинцам вчера, 25 марта.

"К сожалению, уже сейчас, прямо в день переговоров мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир.

Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может посмотреть, что там значится. И есть то, про что снова врет Кремль. Что режим перемирия в Черном море зависит от вопроса снятия санкций", - сказал Зеленский.

Он назвал ложью и утверждение Кремля о том, что запрет на обстрел энергетической инфраструктуры вступил в силу 18 марта.

"Москва всегда врет. И зависит от мира, от всех, кому действительно нужен мир, - позволят ли снова России врать", - сказал президент Украины.

Он пообещал, что если российские войска продолжат атаковать Украину, то ВСУ ответят ударами по России.

"И если россияне потом будут рассказывать байки, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все всё увидят", - заявил Зеленский.

Уточняется, что 25 марта США, Украина и Россия опубликовали заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде. Три текста в целом схожи, но разнятся в деталях. Все три страны написали о российско-украинском перемирии на Черном море, запрете со стороны Москвы и Киева на удары по объектам энергетики и готовности к дальнейшим переговорам.

Однако в Киеве заявили, что будут атаковать корабли ВМФ РФ, если те зайдут в западную часть Черного моря.

В Москве сообщили, что прекращение огня на море вступит в силу только после снятия санкций с РФ в сфере производства и торговли продовольствием и удобрениями.

Дональд Трамп в ответ на вопрос о требованиях РФ снять санкции ответил: "Мы посмотрим на них и подумаем обо всех них прямо сейчас. Там около пяти-шести условий. Мы посмотрим на все них".

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.

Накануне Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах.

Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать соглашение о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.

Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

Добавим, то некоторые подробности переговоров ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.