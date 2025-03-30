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"Очень зол" на Путина": Трамп пригрозил России новыми пошлинами

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

Как сообщает NBC, американский лидер об этом заявил журналистке телеканала Кристен Уэлкер.

Во время телефонного интервью с Кристен Уэлкер президент Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" после слов Владимира Путина, который поставил под сомнение авторитет Владимира Зеленского. Трамп пригрозил ввести 25-процентные вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет достигнуто по вине Москвы.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если — я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет — но если я решу, что это была вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России", — процитировала ведущая слова Трампа.

Несмотря на жесткую риторику, президент США отметил, что поддерживает "очень хорошие отношения» с Путиным.

"Гнев рассеивается быстро, если он поступит правильно", — добавил он.

Трамп также сообщил, что планирует провести новый разговор с российским лидером на следующей неделе.

Отметим, что всего два дня назад Дональд Трамп заявил о прогрессе в достижении урегулирования в Украине, однако указал на то, что между Россией и Украиной присутствует недоброжелательность.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление и провести президентские выборы.

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.

Накануне Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах.

Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать соглашение о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.

Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

Добавим, то некоторые подробности переговоров ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Позже Владимир Зеленский заявил, что власти РФ намеренно исказили условия соглашения о перемирии на Черном море, заключенном на переговорах в Эр-Рияде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231619-ochen-zol-na-putina-tramp-prigrozil-rossii-novymi-poshlinami/