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Свыше 20 человек погибли в результате землетрясения в Юго-Восточной Азии

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Разрушения в Бангкоке
Разрушения в Бангкоке. Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Сведения о жертвах землетрясения, которое произошло сегодня в Юго-Восточной Азии, публикуют мировые СМИ. Сообщается о свыше 20 погибших в разных регионах.

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Как пишет The New York Times, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Представитель медучреждения сообщил, что пострадавшие продолжают прибывать, однако стала ощущаться нехватка медицинского персонала в больнице.

Также издание пишет о погибших в Бангкоке (Таиланд) - сообщается о трех жертвах землетрясения.

По информации СNN, еще трое погибших в городе Таунгу в Мьянме в результате частичного обрушения мечети.

Также неизвестна судьба 81 человека, которые находились в одном из разрушенных зданий в Бангкоке, пишет местное издание ThaiPBS.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Известно, что погиб один человек.

Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Режим ЧП объявили в Мьянме после землетрясения.

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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231333-svyshe-20-chelovek-pogibli-v-rezultate-zemletryaseniya-v-yugo-vostochnoy-azii/