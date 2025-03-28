Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не работает метро и пробки на дорогах: что происходит в Бангкоке после землетрясения

Опубликовано:

Пробки в Бангкоке после землетрясения
Пробки в Бангкоке после землетрясения. Фото: x.com/discotune

После сильного землетрясения магнитудой 7.7 в Бангкоке ввели режим ЧП. Кроме того, в городе не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

Как сообщает корреспондент ТАСС, система наземного метро в Бангкоке перестала работать после землетрясения.

"Вход на станцию Чонгнонси в центре города закрыт. Метро закрыто. Мы не знаем, когда оно возобновит работу", - сказал корреспонденту дежурный по станции.

Также сообщается, что в центре Бангкока на дорогах образовались сильные пробки.

Как отмечают пользователи соцсетей, из-за неработающего метро по всему городу наблюдаются сильные пробки. На схемах красным цветом помечены десятки улиц.

Многие пользователи отмечают, что в городе "все закрыто", а улицы перегружены.

По словам очевидцев, пробки "гигантские".

А на некоторых улицах дороги закрыли, так как на проезжую часть упали фрагменты пострадавших конструкций.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют. После этого власти ввели режим ЧП.

Мы писали, что высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека. Также появилась информация о погибших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Землетрясение в Юго-Восточной Азии
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231297-ne-rabotaet-metro-i-probki-na-dorogah-chto-proishodit-v-bangkoke-posle-zemletryaseniya/