Не работает метро и пробки на дорогах: что происходит в Бангкоке после землетрясения

После сильного землетрясения магнитудой 7.7 в Бангкоке ввели режим ЧП. Кроме того, в городе не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

Как сообщает корреспондент ТАСС, система наземного метро в Бангкоке перестала работать после землетрясения.

"Вход на станцию Чонгнонси в центре города закрыт. Метро закрыто. Мы не знаем, когда оно возобновит работу", - сказал корреспонденту дежурный по станции.

Также сообщается, что в центре Бангкока на дорогах образовались сильные пробки.

Как отмечают пользователи соцсетей, из-за неработающего метро по всему городу наблюдаются сильные пробки. На схемах красным цветом помечены десятки улиц.

Многие пользователи отмечают, что в городе "все закрыто", а улицы перегружены.

По словам очевидцев, пробки "гигантские".

А на некоторых улицах дороги закрыли, так как на проезжую часть упали фрагменты пострадавших конструкций.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют. После этого власти ввели режим ЧП.

Мы писали, что высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео. Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека. Также появилась информация о погибших.