Аэропорты Таиланда не принимают и не отправляют рейсы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.
Воздушные гавани Таиланда решили приостановить работу в связи с произошедшим, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Авиарегулятор издал общенациональный указ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.
Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.
Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео.
Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231268-aeroporty-v-tailande-priostanovili-rabotu-iz-za-zemletryaseniya/