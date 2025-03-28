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Аэропорты Таиланда не принимают и не отправляют рейсы

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Люди покинули дома и здания в Бангкоке
Эвакуация в Бангкоке. Фото: Carola Frentzen/picture alliance via Getty Images

Аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.

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Воздушные гавани Таиланда решили приостановить работу в связи с произошедшим, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Авиарегулятор издал общенациональный указ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео.

Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231268-aeroporty-v-tailande-priostanovili-rabotu-iz-za-zemletryaseniya/