Зеленский заявил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня планирует поговорить по телефону с главой США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сегодня Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Слова Зеленского на русском языке приводит издание "РБК-Украина". Сообщается, что президент Украины сегодня поговорит с американским лидером Дональдом Трампом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно", - заявил он.

По словам Зеленского, они с Трампом проговорят детали следующих шагов по урегулированию войны. Он добавил, что ожидает услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.

"Какие-то детали слышал (о переговорах Трампа и Путина, - ред.). Вечер-ночь наши команды общались, но я хотел бы говорить о деталях, когда напрямую буду иметь диалог с Трампом. После этого должен говорить о некоторых деталях. Мы готовы отправить нашу техническую команду на следующие шаги. Когда эта встреча и в каком формате она будет - смогу сказать немного позже", - отметил Зеленский.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах по мнению США опубликовала пресс-секретарь Белого дома. После этого Зеленский заявил, что Киев поддерживает предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.