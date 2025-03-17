Вытеснение России с территорий Украины не входит в нацинтересы США, заявил помощник Трампа

В контексте мирного урегулирования на Украине обсуждается вариант признания оккупированных территорий на будущие гарантии безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины", — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей он ответил: "Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами".

Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

По его словам, на данный момент возможно обсуждение того, «что правильно, а что нет», а также «реальности на местах».

"И знаете, меня поражает, как это критикуют", — добавил он.