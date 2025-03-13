"Не буду нарушать Конституцию": Зеленский назвал "красные линии" в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую правду".

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"Относительно красных линий, я как президент и украинцы как граждане своей страны, не буду нарушать свою Конституцию, а буду защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю", - заявил Зеленский, выступая перед журналистами.

Он отметил, что Украине непросто воевать с Россией, но она сражается за свою независимость.

"Поэтому признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это, наши герои погибали, сколько раненых, сколько всего произошло...

Поэтому никто об этом забывать не будет, когда я это говорю – это самая главная красная линия. Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины", - заявил глава Украины.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

Сегодня Трамп заявил, что его люди уже направились в Россию для переговоров по поводу прекращения огня.