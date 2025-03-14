CBS сообщил о введении администрацией Трампа санкций против России

США вводят новые санкции против российского энергетического и банковского секторов. Ограничения ужесточены в отношении нефтяной и газовой сфер, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Соответствующую информацию обнародовал телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники. Официального подтверждения в администрации Трампа не давали.

Отмечается, что другие СМИ со ссылкой на американский Минфин пишут, что США не продлили генеральную лицензию 8L, разрешавшую иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки.

Причины такого шага в американском Минфине не уточнили. Журналист телеканала Fox News Эдвард Лоуренс пояснял, что это — часть переговорной тактики США, чтобы европейские страны больше не могли приобретать российскую нефть без угрозы санкций.

Срок действия лицензии 8L истек 12 марта 2025 года. Разрешение позволяло проводить транзакции с несколькими российскими банками для расчета при покупке партий нефти, газа, угля и других энергоресурсов.

Информация о возможном ужесточении санкций против России Соединенными Штатами появилась через несколько дней после переговоров американских и украинских представителей в Джидде. Они состоялись 11 марта.

После переговоров с США Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня. Вашингтон должен возобновить предоставление Киеву вооружений и разведданных, говорил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.