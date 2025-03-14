"Мирные переговоры — это параллельная вселенная". Что говорят о перемирии украинские солдаты на передовой

Пока Москва рассматривает возможность временного прекращения огня, ее военная машина продолжает наступать по всей линии фронта. Переговоры могут оказаться долгими и сложными. Но на поле боя их можно измерить в потерянных человеческих жизнях.

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Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си, побывавшего на передовой на востоке Украины, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

В госпиталь на востоке Украины раненых доставляют на машинах — волнами. Здесь очевидно отсутствие связи между усилиями дипломатов, далеких от мест боевых действий, и жестокостью боев — где человеческие тела по-прежнему калечатся, кромсаются и покрываются шрамами от бомб и пуль.

Мы наблюдаем, как два десятка раненых украинских солдат заполняют автобус, который привезет их в госпиталь в Днепре. Некоторые идут сами, других несут на носилках. В автобусе есть необходимое медицинское оборудование, чтобы отслеживать состояние раненых, пока их быстро перевозят по дорогам, испещренным выбоинами.

В автобусе практически нет тяжелораненых. Большинство пассажиров — с осколочными ранениями. Самым распространенным и опасным оружием на передовой остаются беспилотники.

Никто из тех, с кем мы говорили, не верит, что эта война скоро закончится.

30-летний Максим лежит на носилках под капельницей, которая помогает облегчить боль от нескольких осколочных ранений.

Он говорит, что слышал разговоры о 30-дневном прекращении огня, но добавляет: «Я считаю Путина убийцей, а убийцы не соглашаются [на перемирие] так легко».

Вова, сидящий рядом со мной, говорит: «Я не верю в это». По его словам, около осаждаемого российскими войсками Покровска укранские военные подвергались атакам со стороны России каждый день. «Я сомневаюсь, что будет перемирие», — говорит он мне.

Другой солдат по имени Максим рассказывает, что получил уже второе ранение. «Я не верю, что будет прекращение огня. Многих моих друзей уже нет в живых. Я бы хотел верить, что все будет хорошо. Но России нельзя верить. Никогда», — говорит он.

Большой медицинский автобус используют волонтеры медицинского батальона «Госпитальеры». Они каждый день перевозят десятки раненых солдат.

София — 22-летняя студентка медицинского вуза — работает с «Госпитальерами» уже полтора года. Она тоже очень скептически оценивает перспективы прекращения огня. «Я не могу верить этому, но очень бы хотела, чтобы это произошло», — говорит она.

София рассказывает мне, что когда она услышала новость о том, что США и Украина договорились добиваться прекращения огня, российские дроны летали над их базой и их сбивала украинская ПВО. По ее словам, разговоры о мире — это «что-то из параллельной вселенной».

Она говорит, что «по крайней мере хорошо, что Украина и Америка снова ведут переговоры». Но что касается надежд на прекращение огня, то она напоминает о недавнем опыте.

«Если вспомнить все призывы к прекращению огня, которые звучали раньше, то очевидно, что они не сработали. Как должен сработать тогда очередной призыв [к прекращению огня]?» — спрашивает она.

Ее коллега, медик Даниэль — из Швеции. Он говорит, что для него эта ситуация — нападение большого соседа на более слабого. Его отец сражался против СССР на стороне Финляндии во время Советско-Финляндской войны 1939 — 1940-х гг. История имеет значение.

Когда Даниэль впервые приехал в Украину, он спрашивал солдат, чем они будут заниматься, когда закончится война. Больше он об этом не спрашивает. «Никто не хочет говорить об этом, потому что они не хотят разочаровываться. Они бояться даже надеяться», — говорит он.

Даниэль не исключает, что будет перемирие. Но добавляет: «Нельзя доверять Путину в том, что он сделает что-то, что ему не выгодно».

У Украины достаточно горького опыта в переговорах с Россией. Франция и Германия выступали посредниками на переговорах о прекращении огня в 2014-м и 2015-м годах, когда поддерживаемые Россией силы захватили территории на востоке Украины и полуостров Крым. Однако заключенные соглашения не работали. Они не остановили Россию от полномасштабного вторжения в Украину спустя 8 лет.

Переговоры о мире могут идти, но военные из 67-й бригады ВСУ продолжают готовиться к войне. Мы смотрим, как они во время учений отрабатывают действия по эвакуации раненого солдата под обстрелом. Многим приходилось это делать уже по-настоящему, на поле боя.

Вдалеке мы слышим грохот артиллерии. Всего в 16 км от нас — линия фронта, куда солдаты скоро вернутся.

В последние дни они слышат совсем мало хороших новостей. Украинские войска терпят поражение в Курской области. В августе прошлого года это внезапное наступление на территорию России казалось блестящим тактическим ходом — и способствовало повышению боевого духа. Теперь оно может стать серьезным стратегическим отступлением.

Курская область для Украины может скоро перестать быть разменной монетой для будущих переговоров, а станет тяжелым бременем, с потерей жизней и военной техники. Одним из немногих позитивных моментов является возобновление военной помощи со стороны США. В том числе это важно для 67-й бригады, которая использует американскую технику и оборудование. Они проводят свои учения с использованием поставленного Соединенными Штатами бронетранспортера MaxxPro.

Водитель Иван, у которого на форме нашивка с флагом США, говорит, что он рад решению администрации Трампа отменить заморозку военной помощи. Его машина нуждается в регулярном ремонте. «Мне хотелось бы, чтобы они продолжали помогать», — говорит он.

Но Иван все еще не уверен, можно ли доверять президенту Трампу.

«У меня есть сомнения», — говорит он.

Что касается того, стоит ли доверять Путину, Иван категоричен: «Нет. Никогда».

Здесь даже временное прекращение огня кажется очень далекой перспективой.

Джонатан Бил

Корреспондент Би-би-си, восточная Украина