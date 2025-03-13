Кыргызстан и Таджикистан решили вопрос с границей: подписано соглашение

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между двумя республиками, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, присутствующие члены делегаций встретили историческое событие аплодисментами.

Отмечается, что теперь по процедуре данное соглашение поступит на рассмотрение в парламенты двух стран. После принятия законопроекта о ратификации депутатами он вновь поступит на подпись главам государств.

По предварительным данным, обменяться ратификационными грамотами президенты Таджикистана и Кыргызстана могут уже 31 марта на объявленном саммите Ферганской долины. В нем должен принять участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Только после обмена ратификационными грамотами на границах начнется процесс демаркации - то есть, установка пограничных знаков и другой инфраструктуры.

Согласно справочной информации издания, общая протяженность кыргызско-таджикской границы - 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Таджикистан и Кыргызстан согласовали спорный участок - свыше километра совместной границы. В итоге согласновано 1,11 км линии кыргызско-таджикской государственной границы.

А недавно две страны обменялись селами - село Достук в Кыргызстане передали Таджикистану.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Напомним, что на кыргызско-таджикской границе время от времени происходят перестрелки. К примеру, в 2022 году об этом сообщалось в январе, а затем - в марте и апреле. О новом открытии огня сообщалось в июне 2022 года. Тогда кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.

Тем не менее по версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь. Менее чем через две недели сообщалось еще об одном подобном инциденте.

14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызстана между пограничниками случилась очередная перестрелка.

Обе стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и использовании тяжелой военной техники. При этом, как сообщали эксперты, между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), по которым власти двух стран не могут договориться.

В результате инцидента скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона также сообщила о раненых военнослужащих.

В конце сентября 2022 года главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории. Позже стало известно, что стороны договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты.