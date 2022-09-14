Между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент с применением оружия. Между руководителями Баткенского областного управления и Согдийского областного управления состоялись телефонные переговоры.

Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу пограничной службы ГКНБ КР передает, что в Булак-Баши Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана встретил таджикских пограничников, которые заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы и нарушили ранее достигнутые договоренности.

"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет.

Между руководителями Баткенского областного управления и Согдийского областного управления состоялись телефонные переговоры. На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда.

Позже издание сообщило, что перестрелка на границе Кыргызстана с Таджикистаном прекратилась. Пограничные представители двух стран встретились на месте инцидента.

Sputnik Таджикистан подтвердил, что между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка на территории неописанного участка.

"Примерно в 07:15 (8:15 по Нур-Султану) в приграничной местности Кех, джамоата Ворух пограничниками и военнослужащими Кыргызстана без каких-либо оснований был открыт огонь в сторону наряда таджикских пограничников, несущих службу в этой местности", – передает издание.

Как сообщил пресс-секретарь администрации Исфары Зубайдулло Шомадов, таджикскими военными был открыт ответный огонь.

В результате перестрелки несколько таджикских пограничников пострадали.

Отмечается, что перестрелка все еще продолжается, огонь не был прекращен.

Напомним, в июне на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987693-mezhdu-pogranichnikami-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-proizoshla-perestrelka/