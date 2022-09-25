"Законсервировать" погранпосты решили Кыргызстан и Таджикистан

Военнослужащий на полигоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кыргызстан и Таджикистан договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, ссылаясь на заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, Кыргызстан и Таджикистан сегодня договорились "законсервировать" по 4 погранпоста с обеих сторон, чтобы устранить источник прежних конфликтов.

По словам Ташиева, протокол подписан в целях прекращения конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, устранения последствий конфликта и его недопущения в будущем.

"По протоколу местным органам самоуправления, силовым структурам дается поручение. Основной вопрос - убрали крупные постоянно приводящие к конфликту посты", — сказал он.

С кыргызской стороны:

Тамдык;

Булак-Башы;

Катта Туз;

Дача.

С таджикской стороны:

Бидок;

Кёг;

Кара Чикум;

Шаршене.

"Эти посты полностью убираются, там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", - подытожил глава ГКНБ.

Напомним, в середине сентября конфликт Кыргызстана и Таджикистана из-за приграничных территорий возобновился - между пограничниками произошла перестрелка. Кыргызская сторона сообщила о более чем 35 погибших в результате произошедшего, 19 сентября было объявлено днем траура в Кыргызстане.

На этой неделе главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры и подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989498-zakonservirovat-pogranposty-reshili-kyrgyzstan-i-tadzhikistan/