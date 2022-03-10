На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь произошла перестрелка

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На кыргызско-таджикской границе между пограничниками произошла перестрелка.

Как сообщили в Пограничной службе Кыргызстана, в местности Тескей Баткенского района пограничники Таджикистана изменили ранее используемый маршрут движения и вышли на новый рубеж охраны границы, потребовав от пограничников Кыргызстана покинуть участок. Затем к таджикским военнослужащим прибыло подкрепление, передает 24.kg.

"Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили военнослужащим РТ реализовать свои намерения. Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся примерно 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет", – говорится в публикации.

По предварительным данным, есть раненые военные с таджикской стороны.

Пограничные представители двух стран ведут переговоры.

Местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана, сообщает издание. Пограничные подразделения, которые дислоцированы в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.

Как пишет Telegram-канал Sputnik Таджикистан, власти подтвердили инцидент на границе, но не сообщили о раненых или погибших. По словам местных жителей, в перестрелке погиб один пограничник.

В январе на границе Таджикистана и Кыргызстана также произошел конфликт, который перерос в перестрелку между пограничниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960046-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-vnov-proizoshla-perestrelka/