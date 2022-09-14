Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана: сообщается о погибшем и раненых

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В результате инцидента с применением оружия на границе Кыргызстана и Таджикистана скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона сообщила о раненых военнослужащих.

Источник в Центральной больнице города Исфары сообщил, что в результате перестрелки скончался один таджикский пограничник, передает Sputnik Таджикистан. Еще два человека были ранены и доставлены в больницу.

"Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение интенсивной терапии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", - сообщил источник.

Одновременно с этим Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила о двух военных, получивших ранения. Один из них был контужен, передает 24.kg. Обоих доставили в больницу.

Напомним, сегодня утром, 14 сентября, на кыргызско-таджикской границе между пограничниками случилась перестрелка. Сообщалось о пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987748-perestrelka-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-soobschili-o-pogibshem-i-ranenyh/