Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол

Солдат с оружием. Иллюстративное фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images

Главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев провели переговоры и подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории.

"Подписали [протокол] я и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Это последние новости. Ситуация потихоньку стабилизируется. Комиссия завтра продолжит работу, мы сделали еще несколько шагов к урегулированию обстановки. Возможно, завтра вечером будет еще одна встреча", – цитирует Ташиева Sputnik Кыргызстан.

Как пишет Sputnik Таджикистан, по итогам встречи глав ГКНБ двух государств был подписан мирный протокол, который предусматривает отвод войск с линии границы в места постоянной дислокации. Кроме того, согласно подписанному документу, на границе двух стран останутся только погранотряды, а также будет продолжен процесс по урегулированию приграничных вопросов, нормализации ситуации на границе.

Ранее СМИ Кыргызстана сообщили, что, по предварительной информации МЧС страны, в результате пограничных столкновений в Баткенской области были разрушены и сожжены 282 жилых дома, были уничтожены три объекта стратегического назначения, девять социальных объектов и около 300 объектов жизнеобеспечения. Также сожжены девять машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988604-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-podpisali-mirnyy-protokol/