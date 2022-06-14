На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

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На кыргызско-таджикской границе утром 14 июня произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

Как пишет 24.kg, примерно в 6:50 утра в местности Булак-Башы Баткенского района со стороны Таджикистана был произведен выстрел в сторону Кыргызстана.

В ответ кыргызские пограничники также произвели выстрел в сторону таджикского поста.

Спустя час, по данным Управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР, таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. А через 20 минут перестрелка прекратилась.

Отмечается, что организована встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

Sputnik Таджикистан со ссылкой на местные власти пишет, что перестрелку начали кыргызские пограничники.

"Кыргызские пограничники открыли огонь без предупреждения. Рано утром они даже использовали минометы. В результате таджикские пограничники также открыли огонь. К сожалению, звуки выстрелов еще слышны", – сообщил источник агентства.

В начале июня на границе Кыргызстана и Таджикистана также произошла перестрелка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973990-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-proizoshla-perestrelka-mezhdu-pogranichnikami/