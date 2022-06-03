Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 3 июня, на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.

Как пишет сайт 24.kg со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности страны, инцидент произошел сегодня в местности Булак-Башы Баткенского района.

Патрулировавший территорию наряд кыргызстанских пограничников обнаружил военнослужащих Таджикистана, которые, как заявляется, незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана.

"Игнорируя требования покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между нарядами двух стран произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

Для стабилизации обстановки на место инцидента выехал начальник управления Погранслужбы по Баткенской области и командир Баткенского пограничного отряда", - указали в ГКНБ.

В результате стрельбы был ранен один кыргызстанский военный. По данным Минздрава КР, его доставили в больницу.

Тем временем, как сообщается на сайте таджикистанского агентства ASIA-Plus, перестрелка произошла в местности Кех в 10 км от центра джамоата Ворух.

По версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь.

В результате столкновения пострадал один таджикистанский пограничник.

"Состояние пограничника оценивается как среднетяжелое. Его доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - сообщил источник агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972474-perestrelka-proizoshla-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana/