Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана
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Сегодня, 3 июня, на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.
Как пишет сайт 24.kg со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности страны, инцидент произошел сегодня в местности Булак-Башы Баткенского района.
Патрулировавший территорию наряд кыргызстанских пограничников обнаружил военнослужащих Таджикистана, которые, как заявляется, незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана.
"Игнорируя требования покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между нарядами двух стран произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.
Для стабилизации обстановки на место инцидента выехал начальник управления Погранслужбы по Баткенской области и командир Баткенского пограничного отряда", - указали в ГКНБ.
В результате стрельбы был ранен один кыргызстанский военный. По данным Минздрава КР, его доставили в больницу.
Тем временем, как сообщается на сайте таджикистанского агентства ASIA-Plus, перестрелка произошла в местности Кех в 10 км от центра джамоата Ворух.
По версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь.
В результате столкновения пострадал один таджикистанский пограничник.
"Состояние пограничника оценивается как среднетяжелое. Его доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - сообщил источник агентства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972474-perestrelka-proizoshla-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana/