Перестрелка произошла на кыргызско-таджикской границе, заявили в ГКНБ Кыргызстана

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Погранслужба ГКНБ Кыргызстана заявила о перестрелке на кыргызско-таджикской границе. Инцидент произошел сегодня, 12 апреля, в местности Селкана.

Как пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ведомства, таджикские пограничники зашли на 20 метров в глубь территории Кыргызстана.

"На сопредельной территории появились таджикские пограничники. Увидев кыргызских военнослужащих, они продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования пограничников КР остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана на 20 метров", - сообщили в Погранслужбе.

Отмечается, что кыргызская сторона произвела выстрел в воздух.

По заявлению ПС ГКНБ КР, в ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским солдатам.

"По итогам переговоров пограничных представителей двух государств стрельба была прекращена. Раненых и пострадавших с кыргызстанской стороны нет. По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение", - сообщили в Погранслужбе.

По состоянию на 21:20 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

Напомним, что 10 марта на границе Кыргызстана и Таджикистана тоже произошла перестрелка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964724-perestrelka-proizoshla-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse-zayavili-v-gknb-kyrgyzstana/