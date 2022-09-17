Что происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана?

Кыргызские пограничники. Фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

Вооруженные столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана начались четыре дня назад. Обстрелы возобновились утром в субботу, сообщают из погранслужб обеих стран, несмотря на достигнутые между властями договоренности о прекращении огня вчера.

Погранслужба Кыргызстана в субботу заявила о стрельбе таджикских пограничников по пограничным нарядам и в Ошской области. На данный момент власти Кыргызстана сообщили о гибели 24 человек, о 121 пострадавшем и 136 тысячах эвакуированных из приграничных районов. В Таджикистане на данный момент известно о семи погибших и более 14 раненых.

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и использовании тяжелой военной техники. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана назвал "вероломной атакой" обстрел своих пограничных нарядов и населенных пунктов в Баткенской области (на западе страны). А таджикские СМИ публикуют информацию о том, что Кыргызстан перебрасывает военную технику к приграничью.

Утром в Баткенской области объявлена чрезвычайная ситуация. Вчера по столице региона, городу Баткен, в 10 километрах от линии границы были нанесены ракетные удары со стороны Таджикистана. Сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры. Таджикские военные вышли из всех захваченных кыргызских сел, сообщил полпред в Баткенской области Абдыкарим Алимбаев.

На данный момент стороны договорились следить за прекращением огня в приграничье. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к народу .

"Как показывает история, вопросы границ требуют осторожности и сдержанности", — подчеркнул президент, при этом отметив, что Кыргызстан не отдаст "ни одного квадратного метра своей земли и будет твердо защищать национальные интересы".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пока не комментировал ситуацию на границе.

Зыбкая граница

Баткенская область – это самый отдаленный регион Кыргызстана, который граничит как с Узбекистаном, так и с Таджикистаном. На территории области находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных другим), и начало этого вооруженного конфликта вспыхнуло вблизи второго по величине анклава в регионе, Воруха. Там проживает 35 тысяч граждан Таджикистана.

Все села, расположенные в этом районе, окружены кыргызскими населенными пунктами и посевными полями. Из-за неописанных участков возле Воруха часто вспыхивают конфликты между местным населением и пограничниками.

Одним из камней преткновения на этом участке является дорога, которая соединяет основную территорию Таджикистана и Ворух. По ранним советским картам (Кыргызстан и Таджикистан опираются на карты разных годов в переговорах о делимитации границы) эта дорога относилась к территории Таджикской ССР, а по более поздним – уже является территорией Киргизской ССР.

Этот участок дороги – также единственный способ добраться из Лейлекского района в Баткенский район.

"Такими нападениями таджикистанцы стараются открыть путь в Ворух и захватить этот участок, но в случае передачи этого участка Таджикистану Лейлекский район Кыргызстана, где проживает около 200 тысяч кыргызстанцев, станет анклавом, и это недопустимо для нашей страны", — отметил в интервью Кыргызской службе Би-би-си бывший глава Лейлекского района Баймурат Бекмуратов.

Этот спорный участок – один из 70 неописанных в Баткенской области, их суммарная площадь составляет 210 тысяч гектаров – территория чуть меньше площади Люксембурга. Сложность принятия решений по этим участкам заключается в том, что многие из них критически важны из-за доступа к посевным полям, пастбищам или воде для близлежащих населенных пунктов обеих стран.

Между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), по которым власти двух стран не могут договориться.

Предыдущий крупный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел весной 2021 года и унес жизни 55 человек, число пострадавших по обе стороны границы достигло 205 человек.

Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и вернулись к сожженным жилищам. Правительства обеих стран приложили все усилия, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру, однако за последние несколько дней многие из новопостроенных домов были снова сожжены.

Боец кыргызского спецназа. Архивное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

При этом экономически как Баткенская область Кыргызстана, так и Согдийская область Таджикистана (где проходит условная граница) являются самыми отдаленными и самыми экономически бедными регионами, их население страдает от безработицы и частой засухи. Основной источник дохода для жителей обоих регионов – сельское хозяйство. Позволить себе войну ни Кыргызстан, ни Таджикистан не могут, отмечает таджикский эксперт Абдугани Мамадазимов.

"И у Таджикистана, и у Кыргызстана есть опыт удачного разрешения приграничных споров с другими странами, что демонстрирует, что при наличии политической воли власти смогут за столом переговоров завершить процесс демаркации и делимитации спорных километров. И это в интересах обоих государств", — отметил Мамадазимов.

Сложные переговоры

Процесс демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы начался в 2002 году после того, как Таджикистан справился с последствиями гражданской войны в стране (которая шла с 1992-1997 годы).

Переговоры продвигаются сложно из-за того, что Таджикистан в своей позиции опирается на карты 1924-1939 годов, а Кыргызстан – на карты 1958-1959 и 1989 годов.

За 20 лет на границе произошло почти 100 столкновений, отношения жителей приграничья ухудшаются с каждым годом в связи с тем, что жертвы по обе стороны растут.

Любые уступки властей и попытки найти компромисс по обе стороны принимаются местным населением в штыки. Научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров отмечает, что уступить или обменять земельные участки – непопулярное решение как для Рахмона, так и для Жапарова.

"Как человек, постоянно заявляющий о защите таджиков по всему миру, может "передать" Кыргызстану землю с таджиками, там проживающими? И наоборот: если Жапаров сделает что-то подобное, то может встретить массовые протесты своего ядерного электората. Это очень непопулярное решение – земли отдавать. А без этого невозможно решить территориальный спор, никакой", — подчеркивает Умаров.

В момент начала стрельбы на кыргызско-таджикской границе президенты как Таджикистана, так и Кыргызстана направлялись в Самарканд на саммит глав государств ШОС. Международная организация одной из своих ключевых целей провозглашает укрепление региональной безопасности.

Многие аналитики ищут ответ на вопрос, было ли такое совпадение случайностью.

"Если бы нынешнее столкновение было рядовым или бытовым, тогда бы это можно было назвать просто совпадением. Но то, что мы наблюдаем, выглядит больше как запланированное наступление с таджикской стороны. Это, конечно, нужно доказать и перепроверить, но еще один аргумент за то, что это не совпадение – то, что крупное столкновение в апреле прошлого года произошло во время совещания ОДКБ в Душанбе", — считает Умаров.

Перестрелки продолжались и в то время, когда президенты Узбекистана, Кыргызстана и Китая подписывали соглашение о строительстве железной дороги, которая соединит эти страны с Европой в обход России.

На данный момент как Кыргызстан, так и Таджикистан экономически очень зависимы от России, это их крупнейший торговый партнер и страна, где работают миллион кыргызских и миллион таджикских мигрантов. Экономики как Кыргызстана, так и Таджикистана сильно зависимы от денежных переводов мигрантов, на них приходится почти 30% объёма ВВП двух стран.

Вчера Россия предложила Кыргызстану и Таджикистану (своим партнерам по ШОС и ОДКБ) посредничество в ведении переговоров, в 2021 году такое предложение уже поступало от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988319-chto-proishodit-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana/