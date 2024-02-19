Спорный участок на границе согласовали Таджикистан и Кыргызстан

Таджикистан и Кыргызстан согласовали спорный участок - свыше километра совместный границы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана, в период с 11 по 18 февраля 2024 года в городе Бустон Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих и рабочих групп делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

"В рамках встречи стороны, проведя совместные полевые обследования на оставшихся участках, согласовали 1,11 км линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Напомним, что в 2022 году на кыргызско-таджикской границе довольно часто происходили перестрелки. Об этом сообщалось в январе, а затем в марте и апреле.

О новом открытии огня сообщалось в июне 2022 года. Тогда кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.

Тем не менее, по версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь. Менее чем через две недели сообщалось еще об одном подобном инциденте.

14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызстана между пограничниками случилась очередная перестрелка.

Обе стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и использовании тяжелой военной техники. При этом, как сообщали эксперты, между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), по которым власти двух стран не могут договориться.

В результате инцидента скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона также сообщила о раненых военнослужащих.

Через пару дней стало известно, что по всей границе Кыргызстана и Таджикистана идут столкновения. В этот же день главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили обострение на границе. Отмечается, что обе стороны подчеркнули необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическим путем.

Минздрав Кыргызстана сообщил, что число погибших в результате конфликта на границе увеличилось до 59 человек. МИД Таджикистана заявил, что в ходе обстрелов погибли 28 мирных жителей.

В конце сентября 2022-го главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории. Позже стало известно, что стороны договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты.

"Эти посты полностью убираются, там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", – заявил глава ГКНБ Кыргызстана.