Кыргызстан и Таджикистан обменялись селами

Село Достук в Кыргызстане передали Таджикистану. Об этом на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

"Для нас нет ни экономической, ни стратегической пользы от него. Но мы сказали, что это село мы построили с нуля. Есть новые дома, погранзастава. Поэтому в качестве компенсации получили 30 гектаров земли", - цитирует слова Камчыбека Ташиева издание.

Так, 91 гектара земли жителей села Достук Баткенского района, Мозаита (8,3 гектара), села Кок-Терек (17,5 гектара), Таш-Тумшук (20,1 гектара) и участок Дача (5 гектара) отошли таджикской стороны. Общая площадь переданных земель составила 141,9 гектара.

Взамен Кыргызстан получил:

село Самоньон Исфаринского района (18,4 гектара),

участок Дахма (3,1 гектара),

часть села Ходжаи Алло (21,5 гектара),

участок Гавсувар (2,7 гектара),

участок Мин-Булак (42 гектара с садом),

часть участка Лаккон (55 гектара).

Всего Кыргызстану передано 142,7 гектара земель.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Таджикистан и Кыргызстан согласовали спорный участок - свыше километра совместной границы. В итоге согласновано 1,11 км линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Напомним, что в 2022 году на кыргызско-таджикской границе довольно часто происходили перестрелки. Об этом сообщалось в январе, а затем в марте и апреле.

О новом открытии огня сообщалось в июне 2022 года. Тогда кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.

Тем не менее, по версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь. Менее чем через две недели сообщалось еще об одном подобном инциденте.

14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызстана между пограничниками случилась очередная перестрелка.

Обе стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и использовании тяжелой военной техники. При этом, как сообщали эксперты, между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), по которым власти двух стран не могут договориться.

В результате инцидента скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона также сообщила о раненых военнослужащих.

Через пару дней стало известно, что по всей границе Кыргызстана и Таджикистана идут столкновения. В этот же день главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили обострение на границе. Отмечается, что обе стороны подчеркнули необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическим путем.

Минздрав Кыргызстана сообщил, что число погибших в результате конфликта на границе увеличилось до 59 человек. МИД Таджикистана заявил, что в ходе обстрелов погибли 28 мирных жителей.

В конце сентября 2022 года главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории. Позже стало известно, что стороны договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты.

"Эти посты полностью убираются, там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", – заявил глава ГКНБ Кыргызстана.