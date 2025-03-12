Когда могут пройти выборы президента в Украине, рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Сначала, по словам Зеленского, должен заработать 30-дневный режим тишины с техническим мониторингом его соблюдения.

"Готовы ли мы к прекращению огня или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали "да". Вопрос, будет ли готова на это русская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект.

Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны.

После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - сказал он.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Сегодня в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Позже было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней. После чего Владимир Зеленский подтвердил, что Украина приняла предложение США о полном прекращении огня на месячный срок.