Когда могут пройти выборы президента в Украине, рассказал Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
Сначала, по словам Зеленского, должен заработать 30-дневный режим тишины с техническим мониторингом его соблюдения.
"Готовы ли мы к прекращению огня или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали "да". Вопрос, будет ли готова на это русская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект.
Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны.
После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - сказал он.
Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны состоятся переговоры между США и Украиной.
До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.
А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.
Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.
Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.
Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.
Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.
Сегодня в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.
Позже было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней. После чего Владимир Зеленский подтвердил, что Украина приняла предложение США о полном прекращении огня на месячный срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227448-kogda-mogut-proyti-vybory-prezidenta-v-ukraine-rasskazal-zelenskiy/