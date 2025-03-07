Bloomberg: Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной

Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание со ссылкой на информацию от двух своих источников, Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной, однако Москве нужно четкое понимание основополагающих принципов финального мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

Россия, по данным источников издания, будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая согласование стран, которые примут в ней участие.

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А пару дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.