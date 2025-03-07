США и Украина проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе

В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной, передает NUR.KZ.

В аккаунте Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в соцсети X опубликовано сообщение, в котором внешнеполитическое ведомство подтверждает, что на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.

"Министерство иностранных дел выражает признательность Королевству Саудовская Аравия за проведение запланированной встречи между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что Владимир Зеленский заявил, что именно в Саудовской Аравии состоятся переговоры между украинской и американской делегациями, на которых будет обсуждаться сотрудничество двух стран ради установления мира.

Накануне мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

До этого западные СМИ сообщили, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Эту информацию подтвердил директор ЦРУ.

4 марта стало известно, что США приостановили всю военную помощь Украине. Произошло это после того, как на пресс-конференции в Белом доме между Трампом, Зеленским и Вэнсом случилась ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

После пресс-конференции стало известно, что Трамп отменил переговоры, а украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. Кроме того? Зеленский в соцсетях прокомментировал ситуацию, заявив, что "встреча пошла не по плану". Он заявил, что готов "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира".

Глава Украина также отреагировал на новости о приостановлении военной помощи США. Он поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию.

А пару дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.