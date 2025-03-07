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Трамп призвал Россию и Украину к переговорам и пригрозил санкциями

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: youtube/@FoxNews

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами, передает NUR.KZ.

Трамп опубликовал новый пост в своем аккаунте в Truth Social, в котором он снова призвал Россию и Украину достигнуть соглашения о мире.

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения крупномасштабных банковских санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.

Обращаюсь к России и Украине: садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп.

В январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А пару дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226458-tramp-prizval-rossiyu-i-ukrainu-k-peregovoram-i-prigrozil-sankciyami/