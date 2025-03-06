США и Украина подтвердили, что в ближайшее время проведут переговоры
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США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили Уолтц и Ермак, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Вчера советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что поговорил по телефону с "украинским советником по нацбезопасности" и обсудил с ним возможное место и время таких переговоров, а также их содержание и состав делегаций.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эту информацию, написав, что встреча представителей США и Украины состоится уже в ближайшее время.
По словам Майка Уолтца, за последние 24 часа после заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам "и дальнейших разговоров" можно надеяться на дальнейшее движение вперед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225879-ssha-i-ukraina-podtverdili-chto-v-blizhayshee-vremya-provedut-peregovory/