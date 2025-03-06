Белый дом объяснил приостановку помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что приостановка военной помощи Украины — это "пауза для пересмотра", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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По словам Ливитт, приостановка США военной помощи Киеву связана с пересмотром финансирования.

"Совет национальной безопасности сообщил мне по этому поводу, что они приостановили и пересматривают финансирование Украины, как вы видели. Это пауза для пересмотра", - заявила Ливитт.

Она не стала отвечать, будет ли эта помощь возобновлена и когда.

Представители СМИ также попросили пресс-секретаря Белого дома прокомментировать новости о прекращении обмена разведданными с Украиной.

"Что касается вопросов разведки, я бы направила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ", — добавила Ливитт.