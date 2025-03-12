"Большая разница": Трамп прокомментировал итоги переговоров США и Украины

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме высказался об итогах переговоров между США и Украиной по поводу прекращения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Трамп заявил журналистам, что Украина согласилась на прекращения огня.

"Надеюсь, президент Путин тоже согласится на это, и мы сможем начать это шоу", - отметил глава США.

Говоря об итогах переговоров с Украиной, американский лидер вспомнил о перепалке с Зеленским.

"Я думаю, очень большая разница между последним визитом (Зеленского - прим. ред.), который вы видели в Овальном кабинете, и полным прекращением огня", — сказал Трамп.

Он добавил, что планирует в ближайшие дни провести переговоры о прекращении огня с Россией.

"Надеюсь, Россия согласится на это — мы собираемся встретиться с ними сегодня-завтра, и, надеюсь, мы сможем заключить сделку. Но в любом случае прекращение огня очень важно, если мы сможем заставить Россию сделать это, это будет здорово. Если мы не сможем, то продолжим пытаться", - заявил Трамп.

На вопрос о том, пригласит ли он Зеленского обратно в Белый дом, он ответил журналистам: "Конечно, безусловно".