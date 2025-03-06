"Не только Россия пытается разрушить мировой порядок": экс-главком ВСУ выступил с обвинениями в адрес США

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный назвал вызовом для всей Европы непризнание США агрессии со стороны России, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую правду".

По информации издания, посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил в Королевском институте международных отношений. После его выступления британские СМИ сообщили, что Залужный заявил о том, что "США разрушают мировой порядок".

"Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", - приводит издание цитату британских СМИ.

После этого "Украинская правда" обратилась за комментарием к самому Залужному, который предоставил свою точную цитату.

"Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является также новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Итак, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия пытается разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают", - заявил Залужный.

Отметим, в марте 2024 года стало известно, что бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил новую должность - он был назначен послом в Великобритании.

Напомним, сегодня стало известно, что США и Украина вскоре могут провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А накануне западные СМИ сообщили, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Эту информацию подтвердил директор ЦРУ.

4 марта стало известно, что США приостановили всю военную помощь Украине. Произошло это после того, как на пресс-конференции в Белом доме между Трампом, Зеленским и Вэнсом случилась ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

После пресс-конференции стало известно, что Трамп отменил переговоры, а украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. А пару дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Также сегодня мы писали, что экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко подтвердили информацию о состоявшихся переговорах с командой Дональда Трампа.