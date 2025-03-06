Возможный ввод войск Европы в Украину: в ОДКБ сделали заявление

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Наталья Харитонова прокомментировала информацию о возможном вводе европейских войск в Украину, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале ОДКБ опубликовано заявление пресс-секретаря Натальи Харитоновой, в котором она сделала заявление о возможном вводе войск Европы на территорию Украины.

"В случае введения военных контингентов европейских стран в Украину, в регионе неизбежно возникнут новые риски безопасности. Это не может не беспокоить отдельные государства- члены Организации, и саму Организацию тоже.

Организация готова предложить разные варианты помощи той стране, которая о такой помощи попросит. Только в полном соответствии с уставными документами ОДКБ и в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказано в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

С января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ является бывший министр обороны и премьер-министр РК Имангали Тасмагамбетов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за размещение европейских войск в Украине, подчеркнув, что эти силы "сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

По словам Макрона, на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине".

Отметим, заявление Макрона прозвучало после приостановки военной помощи и предоставления разведданных Украине от США в связи с перепалкой лидеров стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Добавим, что в конце февраля Макрон встретился в Белом доме с Трампом. Одной из главных тем обсуждения двух лидеров стала война в Украине. Тогда Макрон заявлял, что Франция готовить отправить своих военных в Украину.