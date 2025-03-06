"Нам ничего чужого не нужно": Путин заявил, что Россия не уступит в конфликте с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никому не собирается уступать в ситуации в Украине. По его словам, страна выберет вариант мира "на историческую перспективу".

На официальном сайте Кремля сообщается, что президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта провел встречу с сотрудницами и подопечными государственного фонда "Защитники Отечества".

Как пишет издание РИА Новости, некоторые присутствующие "обратились к Путину с просьбой "идти до конца и никому не уступать в конфликте в Украине".

"Мы не собираемся этого делать, мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны", - ответил Путин.

Кроме того, он заявил, что России "не нужно ничего чужого".

"Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим", - сказал президент РФ.

Напомним, в конце прошлого месяца президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира, которого добиваются власти США и РФ.

Кроме того, в конце февраля Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Речь, по словам Путина, идет в том числе о "новых территориях РФ", то есть об оккупированных областях Украины.

"Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации", - заявил глава РФ.

Сегодня пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Наталья Харитонова прокомментировала информацию о возможном вводе европейских войск в Украину.