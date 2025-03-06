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Петр Порошенко и Юлия Тимошенко подтвердили информацию о переговорах с командой Трампа

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко подтвердили информацию о состоявшихся переговорах с командой Дональда Трампа.

Сегодня издание Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа провела секретные переговоры с некоторыми из политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского.

Источники сообщили изданию, что переговоры велись с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, а также с окружением экс-президента страны Петра Порошенко. Отмечалось, что во время переговоров обсуждалась тема возможного проведения президентских выборов.

Данную информацию позже подтвердило украинское издание "Страна". Источники в украинских политических кругах и в Верховной Раде, подтвердили, что представители Трампа ведут переговоры с представителями различных партий Украины на предмет подготовки к выборам и побуждению Зеленского к переговорам о завершении войны.

"Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно, - сообщил источник изданию.

После этого информацию о переговорах подтвердил на своей странице в Facebook Петр Порошенко. В англоязычной части своего поста он заявил, что работает с "американскими партнерами публично и прозрачно, чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины".

"Мы неоднократно предлагали согласовывать эти встречи с властями, даже приглашали посла. Также мы неоднократно и публично говорили об отсутствии коммуникации между правительством и американской администрацией, что представляет риск для государства.

Суть наших дискуссий с американскими представителями всегда основывалась на двух принципах: безопасность прежде всего и мир через силу. В частности, это означает оружие, разведку, санкции против России, финансовую поддержку, демократическую устойчивость и трансатлантическое единство", - указано в посте.

Он также отметил, что его команда "всегда была и остается категорически против проведения выборов во время войны".

"Мы говорили и продолжаем говорить, что выборы могут состояться только после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. Тогда военное положение, очевидно, закончится. Не позднее, чем через 180 дней после этого должны состояться свободные и демократические выборы, которые обеспечат волю народа и доверие свободного мира", - добавил Порошенко.

Также на тему переговоров на своей странице в Facebook высказалась и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она также заявила, что о выборах президента не может быть и речи во время войны.

"Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира", - отметила Тимошенко.

Напомним, сегодня стало известно, что США и Украина вскоре могут провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А накануне западные СМИ сообщили, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Эту информацию подтвердил директор ЦРУ.

4 марта стало известно, что США приостановили всю военную помощь Украине. Произошло это после того, как на пресс-конференции в Белом доме между Трампом, Зеленским и Вэнсом случилась ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

После пресс-конференции стало известно, что Трамп отменил переговоры, а украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. А пару дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226069-petr-poroshenko-i-yuliya-timoshenko-podtverdili-informaciyu-o-peregovorah-s-komandoy-trampa/