Экс-главком ВСУ Залужный получит должность в Лондоне
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Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный получит новую должность – направлен запрос на его назначение послом в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на украинский МИД.
"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (согласие, данное государством, на назначение – прим. ред.)", – говорится в тексте сообщения на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Скандал вокруг фигуры Залужного
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооруженными силами. Ранее эту должность занимал Валерий Залужный.
При этом слухи о том, что Зеленский планирует освободить Залужного от должности, стали появляться в СМИ еще в конце января.
Источники писали, что Залужного вызвали на встречу в Офис президента, где и сообщили об отставке. Отмечалось, что помимо Зеленского и Залужного на встрече присутствовал лишь министр обороны Рустем Умеров.
Однако буквально в тот же день в министерстве обороны опровергли информацию об увольнении Залужного. Это же подтвердил и пресс-секретарь самого Зеленского.
Между тем Русская служба BBC писала, что проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.
2 февраля, на фоне слухов об увольнении, Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Журналисты и эксперты увидели в его статье критику в сторону руководства страны.
5 февраля Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
А 8 февраля, незадолго до своей замены Сырским, Залужный виделся с Зеленским. Офис президента даже публиковал их совместную фотографию.
На следующий день, 9 февраля, стало известно, что Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.
Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском, можно узнать здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065147-eks-glavkom-vsu-zaluzhnyy-stanet-poslom-ukrainy-v-britanii/