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Экс-главком ВСУ Залужный получит должность в Лондоне

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Валерий Залужный
Валерий Залужный. Фото: Valentyna Polishchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный получит новую должность – направлен запрос на его назначение послом в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на украинский МИД.

"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (согласие, данное государством, на назначение – прим. ред.)", – говорится в тексте сообщения на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Скандал вокруг фигуры Залужного

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооруженными силами. Ранее эту должность занимал Валерий Залужный.

Владимир Зеленский и Александр Сырский (позади Зеленского)
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: Metin AktaÅ / Anadolu Agency / Getty Images

При этом слухи о том, что Зеленский планирует освободить Залужного от должности, стали появляться в СМИ еще в конце января.

Источники писали, что Залужного вызвали на встречу в Офис президента, где и сообщили об отставке. Отмечалось, что помимо Зеленского и Залужного на встрече присутствовал лишь министр обороны Рустем Умеров.

Однако буквально в тот же день в министерстве обороны опровергли информацию об увольнении Залужного. Это же подтвердил и пресс-секретарь самого Зеленского.

Между тем Русская служба BBC писала, что проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

2 февраля, на фоне слухов об увольнении, Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Журналисты и эксперты увидели в его статье критику в сторону руководства страны.

5 февраля Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

А 8 февраля, незадолго до своей замены Сырским, Залужный виделся с Зеленским. Офис президента даже публиковал их совместную фотографию.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На следующий день, 9 февраля, стало известно, что Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065147-eks-glavkom-vsu-zaluzhnyy-stanet-poslom-ukrainy-v-britanii/

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